قيس سعيد: تقدبم الرعاية الصحية الجيدة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء الرئيس قيس سعيد مساء أمس الثلاثاء، بقصر قرطاج، مع وزير الصحة على مرابط.

وشدد الرئيس التونسى - وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية - على مسألة الأدوية وضرورة توفيرها ووضع حد لسوء إدارة من يشرفون على هذا القطاع أو يتدخلون فيه.

وأضاف البيان أنه تم خلال الاجتماع أيضا التطرق إلى مشروع قانون يتعلق بإنشاء وكالة وطنية للأدوية تشتمل على ثلاث إدارات، وهى إدارة الدواء والصيدلة، وإدارة اليقظة الصيدلية، بالإضافة إلى معمل وطنى لمراقبة الأدوية.

وأثار رئيس الجمهورية الأسباب التى تقف وراء تعطيل بناء مستشفى القيروان وضرورة تحميل المسؤولية لكلّ الأطراف التى أدت إلى ذلك، إلى جانب تقدم المشاورات والدراسات حول بناء المدينة الطبية بمنزل المهيرى التى يتم الإشراف عليها من قبل رئاسة الجمهورية.

وتابع البيان: "كما تناول اللقاء المشروع المتعلق بإنشاء مستشفى لمعالجة الأمراض السرطانية وهشاشة العظام بقابس، علما وأنه تم رصد الأموال المطلوبة لهذا المشروع ولا بد من الإسراع فى إنجازه".