العالم اليوم - لهذه الأسباب.. النفط يواصل الهبوط ويبتعد عن ذروة شهرين

انتم الان تتابعون خبر لهذه الأسباب.. النفط يواصل الهبوط ويبتعد عن ذروة شهرين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 08:24 صباحاً - تكبدت أسعار النفط خسائر، في التداولات المبكرة الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت أكثر من المتوقع وسط مخاوف من تراجع الطلب على الوقود جراء زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 5.6 مليون برميل للأسبوع المنتهي في الرابع من نوفمبر، وفق معهد البترول الأميركي، في حين قدر سبعة محللين استطلعت رويترز آراءهم ​​أن مخزونات الخام سترتفع بنحو 1.4 مليون برميل في المتوسط.

وارتفعت حالات الإصابة بكوفيد-19 في قوانغتشو ومدن صينية أخرى، حيث أصبح مركز التصنيع العالمي أحدث مركز بؤرة كوفيد في البلاد.

ومن ناحية أخرى، لا تزال مخاوف الإمدادات قائمة مع اقتراب فرض حظر للاتحاد الأوروبي على الخام الروسي وتقليص منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، في تجمع أوبك+، الإنتاج.

ومن المقرر أن يحظر الاتحاد الأوروبي واردات الخام الروسية بحلول الخامس من ديسمبر كانون الأول ومنتجات النفط الروسية بحلول الخامس من فبراير، ردا على أزمة أوكرانيا.

حركة الأسعار

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 94.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 0454 بتوقيت غرينتش، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53 سنتا، أو 0.6 في المئة، إلى 88.38 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد انخفضا بنحو ثلاثة بالمئة أمس الثلاثاء.