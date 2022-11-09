استقالة وزير الدولة البريطانى من منصبه

جدة - نرمين السيد - استقال وزير الدولة البريطانى جافين ويليامسون من منصبه يوم الثلاثاء بعد اتهامات بالتنمر، قائلاً إن الاتهامات الموجهة إليه "أصبحت تشتيت الانتباه عن العمل الجيد الذى تقوم به هذه الحكومة".





وقال ويليامسون فى خطاب استقالته الموجهة إلى رئيس الوزراء ريشى سوناك: "كما تعلم، هناك عملية شكاوى جارية بخصوص الرسائل النصية التى أرسلتها إلى زميل".

وأضاف: "أنا ملتزم بهذه العملية وقد اعتذرت للمتلقى عن هذه الرسائل. منذ ذلك الحين، كانت هناك مزاعم أخرى حول سلوكى السابق. أنا أدحض توصيف هذه الادعاءات، لكننى أدرك أن هذه أصبحت مصدر إلهاء للعمل الجيد الذى تقوم به هذه الحكومة من أجل الشعب البريطانى".

وتابع ويليامسون: "لذلك قررت أن أتراجع عن الحكومة حتى أتمكن من الامتثال الكامل لعملية الشكاوى الجارية وتبرئة اسمى من أى مخالفات".

وأوردت وسائل إعلام بريطانية، مزاعم رسائل نصية انتقد فيها الوزير جافين وليامسون، وزير الدولة فى الحكومة البريطانية بلغة بذيئة ويندى مورتون مسؤولة الانضباط الحزبى داخل البرلمان بين أعضاء حزب المحافظين.

ويذكر أن فترة ويليامسون الحالية استمرت فى الحكومة لمدة 14 يومًا فقط.