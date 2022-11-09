وقال ويليامسون فى خطاب استقالته الموجهة إلى رئيس الوزراء ريشى سوناك: "كما تعلم، هناك عملية شكاوى جارية بخصوص الرسائل النصية التى أرسلتها إلى زميل".
وأضاف: "أنا ملتزم بهذه العملية وقد اعتذرت للمتلقى عن هذه الرسائل. منذ ذلك الحين، كانت هناك مزاعم أخرى حول سلوكى السابق. أنا أدحض توصيف هذه الادعاءات، لكننى أدرك أن هذه أصبحت مصدر إلهاء للعمل الجيد الذى تقوم به هذه الحكومة من أجل الشعب البريطانى".
وتابع ويليامسون: "لذلك قررت أن أتراجع عن الحكومة حتى أتمكن من الامتثال الكامل لعملية الشكاوى الجارية وتبرئة اسمى من أى مخالفات".
وأوردت وسائل إعلام بريطانية، مزاعم رسائل نصية انتقد فيها الوزير جافين وليامسون، وزير الدولة فى الحكومة البريطانية بلغة بذيئة ويندى مورتون مسؤولة الانضباط الحزبى داخل البرلمان بين أعضاء حزب المحافظين.
ويذكر أن فترة ويليامسون الحالية استمرت فى الحكومة لمدة 14 يومًا فقط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استقالة وزير الدولة البريطانى من منصبه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.