الجيش اللبنانى يشارك فى تدريبات مشتركة مع أمريكا وبريطانيا

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش اللبنانى مشاركة وحدات من قواته فى تنفيذ تدريبات (SOFEX 2022) والتى تقام سنويا بالتعاون مع فرق تدريب من الولايات المتحدة وبريطانيا، وذلك فى إطار التدريبات السنوية التى تنفذها المؤسسة العسكرية بهدف الحفاظ على الجهوزية ورفع مستوى احتراف عناصرها.





وأوضح الجيش اللبنانى أن التدريب يشمل محاكاة لعمليات مكافحة الإرهاب ومداهمات للقبض على مطلوبين والتعامل مع مخلين بالأمن ومرتكبى أعمال شغب وحماية مؤسسات عامة وخاصة ومنشآت ومَرافق حيوية فى مناطق لبنانية مختلفة. وأشار إلى أن التدريبات تستمر لمدة خمسة أيام حتى يوم الجمعة المقبل.

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