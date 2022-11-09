العالم اليوم - أول مرشح من الجيل "زد" يفوز بمقعد في الكونغرس

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 07:24 صباحاً - أصبح الشاب ماكسويل فروست البالغ 25 عاما أول عضو في الكونغرس الأميركي ينتمي إلى الجيل "زد" مع فوزه الثلاثاء بمقعد في مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي.

وأعلنت الشبكات الإخبارية الأميركية فوز فروست على الجمهوري كالفين ويمبيش بعد فترة وجيزة من إغلاق صناديق الاقتراع.

وغرّد فروست على تويتر "لقد فزنا"، مضيفا: "صنعنا التاريخ لسكان فلوريدا وللجيل زد ولكل شخص يؤمن بأننا نستحق مستقبلا أفضل".

والجيل "زد" يأتي بعد جيل الألفية، وهم مواليد الفترة ما بين منتصف التسعينات ومنتصف العقد الأول من الألفية الثانية ويتميز أفراده بقدراتهم في استخدام التكنولوجيا والتكيف معها.

وسينضم فروست الأميركي من أصل إفريقي الذي نشأ على يد أم بالتبني من أصل كوبي إلى غالبية من المشرعين من ذوي البشرة الأبيض والشعر الرمادي في مجلس النواب الأميركي حيث معدل الأعمار 58 عاما.

وقال المرشح لوكالة "فرانس برس" في أورلاندو الشهر الماضي خلال الحملة الانتخابية "نحن بحاجة إلى هذا التمثيل في الكونغرس حتى يكون لدينا حكومة تشبه بلادنا وتشعر بما تعانيه هذه البلاد".