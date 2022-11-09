ولى العهد السعودى يزور كوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - أعلن المكتب الرئاسى فى كوريا الجنوبية، مساء أمس الثلاثاء، أن الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء سيزور كوريا الجنوبية، حيث يلتقى خلال زيارته الرئيس الكورى الجنوبى، يون سيوك يول يوم 17 من شهر نوفمبر الجارى بالعاصمة سول.





ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية الرسمية "يونهاب"، عن بيان المكتب الرئاسى الكورى، إن حكومتى سول والرياض حددتا مبدئيا الجدول الزمنى لزيارة ولى العهد السعودى إلى كوريا الجنوبية، حيث من المقرر أن يلتقى ولى العهد السعودى أيضا رئيس الوزراء الكورى الجنوبى هان دوك سو. ومن المتوقع أن يزور ولى العهد السعودى كوريا الجنوبية بعد حضور قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها فى يومى 15 و16 نوفمبر الجارى فى بالى فى إندونيسيا.

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