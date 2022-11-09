العالم اليوم - إدارة معلومات الطاقة تخفض توقعاتها لنمو إنتاج النفط الأميركي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 06:22 صباحاً - خفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية مساء الثلاثاء توقعاتها لنمو إنتاج النفط الخام العام المقبل بنسبة 21 بالمئة، وذلك بعد أيام من تحذير رؤساء شركات إنتاج النفط من استمرار التضخم والقيود على سلسلة التوريد.

وقالت الإدارة إن من المتوقع زيادة إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة حوالي 480 ألف برميل يوميا إلى 12.31 مليون برميل يوميا وذلك مقارنة مع نمو بواقع 610 آلاف برميل يوميا في التوقعات السابقة.

ومع ذلك فإن إنتاج النفط الأميركي في 2023 سيتجاوز المستوى القياسي الذي سجله في 2019 والذي بلغ 12.29 مليون برميل يوميا.

في حين رفعت الوكالة الحكومية الأمريكية توقعاتها لإنتاج النفط هذا العام إلى 11.83 مليون برميل يومياً، بزيادة 0.7% عن التقديرات السابقة البالغة 11.75 مليون برميل.

وحذر منتجو النفط في الأسابيع القليلة الماضية من تراجع الانتاج بأكثر من المتوقع مشيرين إلى تهالك الآبار ونقص العمالة والمواد وارتفاع التكاليف والتركيز الكبير على عوائد المساهمين.

ويأتي خفض التوقعات في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الأميركي جو بايدن الشركات إلى تكثيف إنتاجها لخفض أسعار الوقود التي تذكي التضخم وتهدد بوجود نقص في وقود التدفئة والديزل هذا الشتاء.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة أيضا تقديراتها للطلب في العام المقبل إلى زيادة بواقع 100 ألف برميل يوميا من 190 ألف برميل يوميا في توقعاتها الشهر الماضي.

وعلى جانب آخر، رفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لسعر خام نايمكس في العامين الجاري والمقبل إلى 95.88 و89.33 دولار للبرميل على الترتيب.

وفي حين ثبتت الوكالة توقعاتها لسعر خام برنت في العام الجاري عند 102.13 دولار للبرميل، ورفعت تقديراتها للسعر في العام المقبل بنسبة 0.8 بالمئة ليسجل 95.33 دولار للبرميل.