العالم اليوم - حل مشاكل بآلات التصويت في "مفتاح الفوز" بأريزونا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 06:22 صباحاً - قال مسؤولو مقاطعة ماريكوبا، أكبر مقاطعات ولاية أريزونا من حيث عدد السكان والثانية على الصعيد الوطني بعد لوس أنجلوس، إنهم وجدوا الحل لمشكلات آلات التصويت في حوالي 60 مركز تصويت من مراكز الاقتراع البالغ عددها 223 في المقاطعة.

ووفق المسؤولين في ماريكوبا، فإن حل مشكلات آلات التصويت نجح في 17 موقعا، مؤكدين أن التقنيين المنتشرين في جميع أنحاء المقاطعة، يعلمون على إصلاح بقية الآلات المتبقية.

وأعلنت المقاطعة في الساعات الأولى لصباح الأربعاء تعطل نحو 20 بالمئة من الآلات، داعية الناخبين إما لتغيير مكاتب الاقتراع التي تشهد مشاكل، أو إيداع الأصوات بشكل يدوي.

وقالت المرشحة الجمهورية لمنصب حاكم الولاية كاري لايك إن ما يحدث غير طبيعي، وإن هذا الخلل شاب المناطق ذات الكتل الناخبة الجمهورية، بينما تعمل مكاتب الاقتراع في المناطق الديمقراطية بشكل جيد، مبدية عن أملها في ألا يكون ذلك مقصودا.

وكانت السلطات قد ضاعفت إجراءات حماية الناخبين في ماريكوبا التي أصبحت مثالا للمشككين بالانتخابات ونتائجها بعد أن منحت أصواتها عام 2020 التقدم لجو بايدن على دونالد ترامب.

وقال قائد شرطة المقاطعة الشريف بول بينزون للصحفيين "سيكون لدينا صفر تسامح"، مضيفا: "لدي الكثير من الزنزانات لمن يختارون القدوم إلى هنا ومخالفة القانون".

وتشهد المقاطعة التي يبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة توترا متزايدا منذ انتخابات عام 2020 بسبب إعلان الحزب الجمهوري في الولاية عدم ثقته بنظام الاقتراع فيها.