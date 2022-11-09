العالم اليوم - إيلون ماسك يبيع أسهما في "تسلا" بـ4 مليارات دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 05:20 صباحاً - باع إيلون ماسك رئيس شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، أسهما في شركته بنحو 4 مليارات دولارات، وفقما أعلنت هيئة البورصات الأميركية، الثلاثاء.

وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من أسبوع من استحواذ أغنى رجل في العالم على شركة "تويتر"، بصفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.

وأظهرت وثائق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن ماسك الذي مول جزءا كبيرا من صفقة "تويتر" عبر "تسلا"، قد باع 19.5 مليون من أسهم الشركة، مقابل نحو 3.95 مليار دولار.