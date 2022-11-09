القبض على مواطن روسى فى موسكو .. ارتكب جناية كبرى

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر لوكالة الأنباء الروسية "تاس": "بناء على المرسوم الصادر فى 7 نوفمبر عن محكمة ليفورتوفو فى موسكو بشأن ج. ك. فيرديان، المشتبه فيه بارتكابه جريمة بموجب المادة 275 من القانون الجنائى الروسى "الخيانة العظمى" تم إلقاء القبض عليه كإجراء تقييدى".

وتنص الاتهامات الموجهة اليه على فترات سجن تتراوح بين 12 و 20 سنة.

ووفقًا للقانون الروسى، تنطوى الخيانة العظمى على التجسس وكشف أسرار الدولة لحكومة أجنبية أو منظمة دولية أو أجنبية وكذلك تقديم أى مساعدة إلى دولة أخرى فى أنشطة موجهة ضد أمن روسيا.

وتم تصنيف القضية على أنها "سرية للغاية" ولم يتم الكشف بعد عن التهم.