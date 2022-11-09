COP27.. أمريكا تؤيد دعوة السيسى لـ تنفيذ مبادرات تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث الإقليمى باسم الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج، ضرورة الاستجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لخوض الإجراءات اللازمة للتحول من مرحلة المناقشات إلى تنفيذ مبادرات الحد من آثار التغير المناخى.





COP27

ونوَّه وربيرج، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء أمس الثلاثاء، إلى أن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 هو أهم مؤتمر فى تاريخ الإنسانية، وشرم الشيخ هى المكان الأمثل لانعقاده فضلا عن توقيته المناسب.

وحول المبادرة التى أطلقها الرئيس السيسى بوقف الحرب الروسية الأوكرانية، قال، إن الولايات المتحدة ترحب بأى مبادرة لإنهاء هذه الحرب، ونفضل الحل الدبلوماسى للأزمة الأوكرانية.

وأضاف أنه لابد من التزامنا من الحد من التغيرات المناخية، التى حدثت فى العالم ونجم عنها التصحر والجفاف وحرائق الغابات.

وأوضح أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيتحدث عن الاحتباس الحرارى وخفض الانبعاثات الحرارية فى قمة المناخ، والتنسيق اللازم بين الولايات المتحدة والدول الكبرى الأخرى، فى إشارة إلى الصين والهند والدول الأخرى لإنقاذ العالم.

وتطرق إلى أن هناك تواصلا بين الولايات المتحدة والصين عقب "كوب 26 " لأنهما أكبر اقتصادات فى العالم وأكبر مصادر لانبعاث الغازات فى العالم، مبينا أن الصين توقفت عن هذا التنسيق منذ شهور؛ ونحن سنشجعهم لاستئناف الحوار معنا حول التغير المناخى.

واعتبر أن الولايات المتحدة ستستمر فى كل الإجراءات اللازمة من جانبها لخفض الانبعاثات.

ورأى أن الأنشطة البشرية هى السبب الرئيسى وراء الاحتباس الحرارى قائلا: "نحن نعرف الحلول، ولابد من الانتقال إلى مرحلة التطبيق".