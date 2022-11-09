طلب عاجل لـ موسكو من الأمم المتحدة بشأن الإعلام

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء أن موسكو ترحب بموقف غالبية الدول، التى تؤيد مشروع القرار الروسى بشأن الإعلام فى لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتأمل فى المصادقة عليه.





يُشار إلى أن اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت على مشروع القرار الروسى بشأن "التطورات فى مجال المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية فى سياق الأمن الدولى" فى 3 نوفمبر. وذكرت الخارجية الروسية، فى بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية ، قائلة: "نرحب بالموقف البناء لغالبية الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، التى صوتت لصالح استمرار المحادثات الموجهة لتعزيز السلام والأمن فى مجال الإعلام. ونأمل أن يتكرر هذا الموقف مجددًا عند النظر فى مشروع القرار الروسى فى الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة". وأكد البيان أن روسيا ستواصل إلى جانب تلك البلدان التى تشاركها موقفها تنفيذ الأحكام الأساسية المنصوص عليها فى الوثيقة، وتتمثل فى بناء نظام لأمن المعلومات الدولى يقوم على أساس الاتفاقات العالمية الملزمة قانونًا والهادفة إلى "منع النزاعات فى مجال المعلومات و تطوير التعاون بين الدول".

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