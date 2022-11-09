قلق هندى بشأن أزمة الطاقة والأمن الغذائى

وقال الوزير الروسى -فى مؤتمر صحفى أعقب محادثاته مع نظيره الروسى سيرجى لافروف فى موسكو- "كما نقل رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى إلى الرئيس الروسى بوتين فى سمرقند سبتمبر الماضي: "هذا ليست عصر الحرب. فالاقتصاد العالمى ببساطة مترابط للغاية، ولا يمكن لنزاع كبير فى أى مكان ألا يكون له عواقب كبيرة فى أى مكان آخر". بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.
وأضاف: "أننا نشهد مخاوف متزايدة بشأن الطاقة والأمن الغذائى الناجم عن الصراع الذى يأتى على رأس الضغوط التى أحدثها فيروس كورونا لعامين"، مضيفًا أن "بلدان الجنوب العالمى تشعر بهذا الألم بشكل حاد للغاية".
وتابع "فإن الهند تقف إلى جانب السلام واحترام القانون الدولى وتدافع عن دعم ميثاق الأمم المتحدة.. مؤكدًا أن بلاده ستساعد بقدر ما نستطيع لحل أزمة الغذاء".
وشدد جايشانكار على أنه "بالنسبة لأية مبادرة تتعامل مع مخاطر الاقتصاد العالمى وتؤدى إلى استقرار النظام العالمى، فإن الهند ستكون داعمة لها".
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