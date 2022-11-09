السلطات الأمريكية تحذر من إعصار نيكول على الساحل الشرقى لفلوريدا

جدة - نرمين السيد - وتقول صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن العاصفة ستكون قريبة من قوة الإعصار عند وصولها إلى اليابسة على ساحل المحيط الأطلسى لفلوريدا ليلة الأربعاء.

وقد تبدأ الأمطار والرياح القوية والفيضانات الساحلية على طول الساحل الشرقى لفلوريدا فى وقت مبكر من يوم الأربعاء، مع قرب الإعصار وخاصة فى الليل.

التحذيرات من العواصف المدارية سارية المفعول بالنسبة لبقية الساحل الشرقى لفلوريدا شمال ميامى، وكذلك ساحل جنوب جورجيا، مما يشير إلى احتمالية عالية لتأثيرات العواصف الاستوائية.