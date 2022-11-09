العالم اليوم - بدء إغلاق مراكز الاقتراع بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 02:20 صباحاً - أغلقت مراكز الاقتراع في عدد من الولايات بانتخابات التجديد النصفي التي ستحدد مصير الغالبية في الكونغرس، وهامش المناورة للرئيس الأميركي جو بايدن.

وفي أنحاء من ولايات إنديانا وكنتاكي وجورجيا وساوث كارولينا وفيرمونت وفرجينيا وفلوريدا، أغلقت مراكز اقتراع أبوابها. وسيفضي الاقتراع إلى تجديد مقاعد مجلس النواب بالكامل (435 مقعدا) وثلث مقاعد مجلس الشيوخ، إضافة إلى مجموعة من المناصب المحلية، كما تجري 5 ولايات استفتاءات حول الحق في الإجهاض.

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