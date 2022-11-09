العالم اليوم - سر "الإيماءة المشينة".. ماذا قصد ليفاندوفسكي بعد طرده؟

انتم الان تتابعون خبر سر "الإيماءة المشينة".. ماذا قصد ليفاندوفسكي بعد طرده؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 02:20 صباحاً - بعد تلقيه بطاقة حمراء أمام أوساسونا في الدوري الإسباني، الثلاثاء، قد يتعرض نجم هجوم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي لعقوبة إضافية، إن ثبت أنه قصد ما أشارت إليه وسائل إعلام محلية بإيماءته.

وفي مباراة مثيرة، قلب برشلونة تأخره أمام أوساسونا إلى فوز 2-1، لكنه خسر جهود ليفاندوفسكي بعد نصف ساعة إثر بطاقة حمراء، على خلفية تدخل عنيف مع مدافع أصحاب الأرض.

ماذ فعل "ليفا"؟

• أثناء مغادرته الملعب، التقطت الكاميرات ليفاندوفسكي وهو يشير بيده إلى أنفه كأنه "يشم" شيئا ما.

• الإيماءة فسرت على أنها اتهام لحكم المباراة خيسوس جيل مانزانو بتعاطي المخدرات.

• حسب تقارير صحفية إسبانية، من غير الواضح ما إذا كان هذه الإيماءة كافية لتغليظ العقوبة على ليفاندوفسكي.

وفي حال لم يسمع المهاجم البولندي وهو يقول شيئا ما، يمكن اعتبار الإيماءة غامضة، لكنه على الأقل سيوقف عن مباراة ديربي برشلونة أمام إسبانيول عند استئناف "الليغا" بعد كأس العالم.

وسبق للحكم ذاته طرد نجوم كبار لبرشلونة، أبرزهم ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار.