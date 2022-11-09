العالم اليوم - بعد دعوات قراصنة روس.. تعطل مواقع حكومية بولاية مسيسيبي

انتم الان تتابعون خبر بعد دعوات قراصنة روس.. تعطل مواقع حكومية بولاية مسيسيبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 01:21 صباحاً - تعطلت مواقع حكومية في ولاية مسيسيبي لنحو 30 دقيقة، الثلاثاء، بعد دعوة قراصنة روس لاستهدافها، تزامنا مع انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.

وقبل ساعات، طالبت مجموعة قراصنة ناطقة بالروسية ومتخصصة بالهجمات الإلكترونية عبر تطبيق "تلغرام" أنصارها بمهاجمة موقع حكومي خاص بسكرتير الولاية.

وأعلن مكتب السكرتير بعدها عن وجود بعض المشاكل في مواقع حكومية في الولاية، وفق وسائل إعلام أميركية.

وتحتوي المواقع المستهدفة على معلومات مهمة للناخبين، الذين يبحثون عن كيفية ومواقع التصويت.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال مسؤولون في مقاطعة شامبين بولاية إلينوي إنهم شهدوا هجوما إلكترونيا استهدف جهات مسؤولة عن تنظيم انتخابات الكونغرس في المقاطعة.

وبحسب المسؤولين، لن يؤثر الهجوم على قدرة الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، لكنه سيصعب الوصول إلى خدمات الموقع الإلكتروني الخاص بالانتخابات، الذي يقدم معلومات تساعد الناخبين على الإدلاء بأصواتهم.

يشار إلى أن الغالبية الساحقة من الأجهزة الخاصة بالتصويت غير متصلة بالإنترنت، ومن المستحيل عمليا تغيير الأصوات أو منع التصويت بسبب هجمات إلكترونية.