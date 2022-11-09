العالم اليوم - مبكرا جدا.. استقالة أول وزير في حكومة سوناك

انتم الان تتابعون خبر مبكرا جدا.. استقالة أول وزير في حكومة سوناك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 12:22 صباحاً - تقدم وزير الدولة السير غافين وليامسون باستقالته، الثلاثاء، ليصبح أول عضو في الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة ريشي سوناك يتخلى عن منصبه، بعد نحو أسبوعين من تشكيلها.

وجاءت استقالة وليامسون بعد وقت قصير من تقديم موظف حكومي سابق شكوى رسمية ضد الوزير، يتهمه فيها بـ"التنمر".

وفي خطاب الاستقالة الذي نشره على "تويتر"، قال وليامسون إنه "يدحض هذه المزاعم"، لكنها "أصبحت تشتت الانتباه عن العمل الجيد الذي تقوم به هذه الحكومة من أجل الشعب البريطاني".

ونتيجة لذلك، فقد قرر "التراجع عن المشاركة في الحكومة"، و"يمتثل بالكامل لعملية تقديم الشكاوى".

وقال سوناك إنه قبل الاستقالة "بحزن شديد"، لكنه أضاف: "أؤيد قرارك بالتراجع وفهمت سبب اتخاذه".

وقالت نائبة زعيم حزب العمال أنجيلا راينر، إن الواقعة أظهرت أن "حكومة أخرى من حزب المحافظين قد انزلقت في حالة من الفوضى".