مسؤول عراقى لـ«القاهرة الإخبارية»: مصر تميزت فى تنظيم قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - قال عبدالباقى خلف، مستشار وزير النفط العراقى، إن التمثيل العراقى فى قمة المناخ التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ هو أعلى تمثيل للعراق، بنحو 70 شخصا بمختلف الاختصاصات، للمشاركة فى مؤتمر وحدث كبير وعالمى بحجم قمة المناخ، ومصر تميزت بهذا التنظيم.





وأضاف مستشار وزير النفط العراقى، خلال تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المناخ أصبح حدثا مهما يتطلب إجراءات عادلة، بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة، ويمكن أن نذهب باتجاه التكيف والتخفيف من الانبعاثات كدول مصدرة للنفط والغاز، وأمامنا تحدٍ كبير كدول نفطية تتمثل فى تحسين كفاءة المعدات النفطية وكفاءة الطاقة والتشغيل الأمثل لنصل لمخرجات كبيرة فى هذا الأمر. وأوضح مستشار وزير النفط العراقى، أن العراق وضع خطة طموحة للطاقة المتجددة، كغيره من الدول وتوازيها، و"لدينا خطة لإضافة مقدار كبير من الطاقة، وهناك محاولات لتقليل الكربون ومحاولات جيدة للعمل على مشروع الهيدروجين الأخضر وفى طور مشروعات أخرى أكبر حجما".

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