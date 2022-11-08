مراسل «القاهرة الإخبارية» فى لبنان: انفجار ميناء بيروت أبطأ تعبئة الأغذية

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" فى لبنان، أن انفجار ميناء بيروت البحرى أدى إلى تباطؤ تعبئة الأغذية، خاصة بعد تدمير صوامع تخزين الحبوب فى الميناء، وأن الاحتياطى الاستراتيجى فى لبنان لا يكفى إلا شهرا واحدا فقط أو شهر ونصف الشهر على الأكثر.





وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" فى لبنان، خلال برنامج "مطروح للنقاش" الذى تقدمه الإعلامية مارينا المصرى، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الأزمة الروسية الأوكرانية كان لها تداعيات كبيرة على دولة لبنان بكل الصور، بداية من أزمة الحبوب والغذاء. كما أن الأدوية يعيش اللبنانيون بسببها فى أزمة ووضع الدواء غلى حد ما تحسن ويبقى احتياج كبير جدا له خصوصا بعد ظهور الكوليرا فى البلاد منذ نحو شهر. ولفت إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية، عمقت المعاناة التى يعيشها المواطن اللبنانى بفعل الأزمات الاقتصادية، وارتفعت الأسعار بشكل كبير، كما بدأ التجار تسعير أغلب السلع بالدولار الأمريكى، وليس بالليرة اللبنانية بعد انخفاضها لأدنى مستوى تاريخى لها.

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