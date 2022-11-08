عقب مغادرة شولتس.. السفارة الألمانية تشكر مصر: محادثات مثمرة فى cop27

جدة - نرمين السيد - ونشرت السفارة تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أكدت فيها وصول وفود ووزراء ألمان آخرون خلال الأيام المقبلة من مؤتمر المناخ COP27. وقالت السفارة فى تغريدتها: "غادر المستشار الألمانى شولتس شرم الشيخ بعد أن أجرى محادثات مثمرة فى مؤتمر المناخ، شكرا جزيلا لأم الدنيا مصرعلى كرم الضيافة". وأضافت: "فى الأيام القليلة المقبلة، سوف يقوم وفود ووزراء ألمان آخرون بزيارة شرم الشيخ والمشاركة فى المؤتمر COP27.ترقبوا معنا".

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