مراسل القاهرة الإخبارية:انتخابات الكونجرس تحدد سياسة أمريكا السنوات المقبلة

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة هاتفية خلال نشرة الواحدة ظهرًا على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن جاء فى وقت سابق إلى ولاية نيويورك لدعم الحزب الديموقراطى ومرشحه، خصوصًا وأن تلك الانتخابات مصيرية، لأنها لن تحدد فقط من يفوز بالمقاعد ولكنها ستحدد شكل السياسات فى العشرين عاما المقبلة.
وأوضح أن ولاية نيويورك تشهد صراعًا انتخابيًا بين حاكمة الولاية الحالية والتى أوضحت استطلاعات الرأى أن 50% سيصوتون لها، فى مقابل مرشح الحزب الجمهورى، والتى بلغت استطلاعات الرأى أن التصويت سيكون له بنسبة 46%.
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