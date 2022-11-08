العالم اليوم - "تفاهم" بين الإمارات والأردن وإسرائيل بشأن مشروع "الازدهار"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 09:26 مساءً - وقعت الإمارات والأردن وإسرائيل مذكرة تفاهم،ـ خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام "COP27"، بهدف المضي قدماً في مشاريع إنتاج الطاقة النظيفة وتحلية المياه المستدامة التي تم الإعلان عنها العام الماضي.

وجرت مراسم التوقيع بحضور الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، وسلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي؛ وجون كيري، المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون المناخ.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار مشروع "الازدهار" الذي يضم محورين هما برنامَج "الازدهار الأخضر" الذي يشمل تطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة إنتاجية تبلغ 600 ميغاواط مع نظام لتخزين الطاقة الكهربائية في الأردن، لإنتاج طاقة نظيفة وتصديرها إلى إسرائيل، وبرنامج "الازدهار الأزرق" الذي يهدف إلى تطوير مشاريع تحلية مستدامة في إسرائيل لتزويد الأردن بحوالي 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً.

وكانت الدول الثلاث قد وقعت إعلان نوايا مبدئي لاستكشاف الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع، وذلك خلال معرض إكسبو دبي الذي أقيم في دولة الإمارات في نوفمبر 2021، وبحضور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، وجون كيري، المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون المناخ.

ووفقاً لمذكرة التفاهم، فإن دراسات الجدوى جارية لكل مشروع، وتقر كافة الأطراف بأن برنامجي "الازدهار الأخضر" و"الازدهار الأزرق" يمتلكان مقومات وآفاق إيجابية. وسوف تواصل الإمارات والأردن وإسرائيل التعاون من أجل الانتهاء من صياغة خطط التنفيذ اللازمة بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ "COP28" في دولة الإمارات في نوفمبر المقبل.

وتم اقتراح مشروع "الازدهار" بهدف المساهمة في مواجهة تداعيات التغير المناخي وتأثيراته على أمن المياه والطاقة في منطقة الشرق الأوسط، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة ومصادر المياه المستدامة وتعزيز الاستقرار في المنطقة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.