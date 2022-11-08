العالم اليوم - لاعب أردني يفارق الحياة بعد سقوطه في الملعب

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 09:26 مساءً - توفي لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد الأردني، عادل بكر عطاري، يوم الاثنين، بعدما سقط مغشيا عليه أثناء مباراة فريقه كفرنجة ضد فريق السلط، في بطولة كأس الأردن لكرة اليد.

وذكرت تقارير صحفية أن زملاء عطاري في الفريق فوجئوا بسقوط اللاعب البالغ 36 عاما على أرضية الملعب، من جراء إصابته بأزمة قلبية حادة.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية للاعب من أجل إنعاشه، ثم نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه فارق الحياة متأثرا بالنوبة القلبية.

وأصدر الاتحاد الأردني لكرة اليد بيانا، الثلاثاء، ينعي فيه وفاة اللاعب الدولي عادل بكري عطاري.

وتقرر تأجيل مباراتي كأس الأردن، المقررتين يوم الثلاثاء، لأجل غير مسمى، حدادا على وفاة اللاعب الدولي الذي خلف رحيله تأثرا واسعا.