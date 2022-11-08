«الوزراء السعودى» يؤكد على الالتزام بتحقيق أهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

جدة - نرمين السيد - وأوضح وزير الإعلام السعودى المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود فى الرياض.

ونوه المجلس بمضامين كلمة ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز فى افتتاح أعمال النسخة الثانية من "قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" فى شرم الشيخ برئاسة مشتركة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، وما اشتملت عليه من الإعلان عن استضافة المملكة لمقر الأمانة العامة للمبادرة وإسهامها بـ 2.5 مليار دولار لدعم مشروعات المبادرة وميزانية الأمانة العامة على مدى السنوات العشر المقبلة.

وثمن المجلس مخرجات الدورة العادية الـ 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التى عُقدت فى الجزائر، وما عكسته من التوافق حول القضايا التى تهم دول المنطقة وشعوبها، وبما يُسهم فى مواجهة التحديات المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمى.

وأشار مجلس الوزراء السعودى إلى أن استضافة المملكة للقمة العربية فى دورتها الـ 32 يأتى انطلاقا من الحرص على ديمومة التعاون بين الدول العربية على جميع الأصعدة.

وعلى المستوى المحلى، أعرب المجلس عن ارتياحه إزاء ما حققه الناتج المحلى الإجمالى من نمو بنسبة 8.6% فى الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، مع تسجيل التضخم فى المملكة معدلات تعد الأقل بين دول مجموعة العشرين.

ووافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون مع عدد من الدول فى مختلف المجالات.