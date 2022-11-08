زيلينسكى: يجب دعم مبادرة إنشاء منصة لتقييم أثر الحروب على تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى، فى كلمته عبر الفيديو كونفرانس خلال فعاليات قمة المناخ كوب 27 بمشاركة دولية واسعة، اليوم الثلاثاء، إنه يجب دعم مبادرة إنشاء منصة لتقييم أثر الحروب على تغير المناخ والبيئة، وعلينا أن نفكر أيضا فى كيفية جمع مليارات الدولارات لمساعدة البلدان النامية على التصدى لتغير المناخ.

ورأى أن هناك الكثيرين لا يأخذون تغير المناخ على محمل الجد، ليس فقط فى السياسة؛ ولكن أيضا فى الصناعات الكبرى.

وأشار إلى أن الحرب الروسية فى أوكرانيا قد أدت إلى حرب على مستوى الطاقة ودفعت ببلدان عديدة إلى العودة للطاقة من الفحم، كما ألحقت بالعالم أزمة غذائية ضربت البلدان التى كانت تعانى من تغير المناخ والجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث، مطالبا بوقف هذه الحروب غير المنطقة الوحشية.

وقال إنه على روسيا أن توقف أصوات المدافع وأن تعيد صواريخها إلى مخابئها لنتمكن من العمل معا لإنقاذ أنفسنا من كوارث المناخ.

وعبر عن دعمه لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى بيانه الافتتاحى لقمة المناخ وهى "أنه يجب أن نكون عند حجم توقعات الشعوب حول العالم التى تعانى أكثر من أى وقت مضى".

وأعرب عن دعمه لكل من يعمل لصالح السلام وكل من يأخذ على محمل الجد مسألة حماية الحياة على سطح الأرض لكافة الشعوب.