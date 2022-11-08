رئيس وزراء مالى يشيد بدور الرئيس السيسى فى إنجاح أعمال ”cop 27”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 07:28 مساءً - أشاد رئيس وزراء مالي الكولونيل عبدالله مايجا، بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومته وشعبه على روح القيادة والالتزام في إنجاح أعمال مؤتمر المناخ "COP 27" الذي ينعقد على أرض إفريقية.

وقال رئيس وزراء مالي -خلال فعاليات قمة المناخ "COP 27" بمشاركة دولية واسعة، إننا نولي أهمية قصوى للتحديات في مجال التغير المناخي، مضيفا إننا نواجه تحديات كبيرة مرتبطة بتغير المناخ وهي تتفاقم بسبب انعدام الأمن الغذائي والاقتصادي والإنساني والصحي، ونحن نريد الانتقال إلى تحول في مجال الطاقة بطريقة عادلة.

وتابع أننا بحاجة إلى إصلاح الهيكلية المالية والحوكمة المالية للتمكن من مواجهة الوضع المناخي، كما يتعين على أكبر الجهات الملوثة أن تضطلع بمسؤولياتها في سياق التصدي لتغير المناخ"، مشددا في الوقت نفسه على أن الوعود التي لم يتم الإيفاء بها ستؤثر

على بقاء البشرية على قيد الحياة.