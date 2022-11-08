عاجل.. الرئيس الأوكرانى: لن تنجح سياسات المناخ دون خطوات جماعية

جدة - نرمين السيد - وأضاف زيلينسكى، فى كلمته أمام قمة المناخ cop27 المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، إنه يجب أن يكون هناك سلام لتحقيق الأهداف الموضوعة لمواجهة التغير المناخى.

وتابع زيلينسكى أن العالم ليس أمامه متسع من الوقت للتصدى للتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن حرب روسيا أدت إلى أزمة طاقة.