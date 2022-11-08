عاجل.. رئيس أوكرانيا: أؤيد كلمة الرئيس السيسى بأن يكون لدينا طموحات لشعوبنا

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الأوكرانى خلال كلمته بقمة المناخ cop27، إن الحرب على أوكرانيا تسببت فى تدمير 5 ملايين فدان من الغابات. وأضاف الرئيس الأوكرانى أن الحرب على أوكرانيا دفعت إلى العودة لاستخدام طاقة الفحم، موضحا أنه يجب إيقاف أصوات المدافع لإنقاذ المناخ.

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