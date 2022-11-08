عبدالمنعم السيد للقاهرة الإخبارية: خسائر حرب روسيا وأوكرانيا أرهقت العالم

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات، إن الحرب الروسية الأوكرانية طالت العالم كله من خسائر فادحة، سواء كانت فى أزمة الطاقة والغذاء واللاجئين وعملية التضخم وزيادة الأسعار التى طالت العالم كله، لكن هناك اختلاف بين حجم الأضرار التى لحقت بدولة عن أخرى، وذلك يتوقف على حجم الدولة وعدد سكانها.





وأضاف السيد خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش" الذى تقدمه الإعلامية مارينا المصرى، عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ذلك يتوقف أيضا على الإمكانيات المالية وإمكانيات الطاقة لديها والغذاء، لكن العالم كله تأثر سلبا من الحرب الروسية الأوكرانية، فالحرب بين دولتين هما فى الأساس سلة غذاء العالم، ويتحكمان فى 30% من الأقماح، و18% من حجم الذرة، وأوكرانيا بمفردها تتحكم فى 50% من إنتاج زيت عباد الشمس على مستوى العالم. وتابع: "كذلك أثر توقف الغاز والبترول، حيث أن حجم الغاز والبترول الذى كان يتدفق من الجانب الروسى لدول الاتحاد الأوروبى كبير للغاية، ووقع تأثير سلبى على كثير من الدول، وكان هناك تأثير سلبى على كل دول العالم نتيجة هذه الحرب الروسية الأوكرانية، وأيضا تأثر العالم بسبب ما نتج عن هذه الحرب التى طالت أكثر من 8 أشهر حتى الآن ولا يوجد مدى معين أو توقع لنهايتها".

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