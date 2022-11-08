مراسل «القاهرة الإخبارية»: روسيا تأمل فوز الحزب الجمهورى بانتخابات الكونجرس

جدة - نرمين السيد - قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية فى موسكو، إنه بحسب ما يتحدث الخبراء والمراقبون فى موسكو فإن روسيا تأمل فوز الحزب الجمهورى فى انتخابات التجديد النصفى فى الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن العلاقات بين الطرفين وصلت لتصاعد كبير جدا، والجانب الروسى يحث الجانب الأمريكى على ضرورة إعادة العلاقات إلى ما كانت عليه فى السنوات الماضية.





وأضاف مشيك، خلال مداخلة هاتفية عبر الفقرة الإخبارية بالقناة، أن إمكانية حدوث أى اشتباك مباشر بين موسكو والولايات المتحدة الأمريكية سيؤدى إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة، وهذا ما تخشاه موسكو فى الوقت الحالى. وتابع مراسل القاهرة الإخبارية، أن الانتخابات الماضية أيضا فى الولايات المتحدة الأمريكية لم تشهد أى تصريحات رسمية من الجانب الروسى حول هذا الأمر، سواء من خلال تدخل روسيا فى الانتخابات أم لا، وأن موسكو لن تعلن ولن تصدر أى بيانات تؤكد هذا التدخل بشكل رسمى. وواصل أن روسيا تريد إعادة العلاقات الروسية الأمريكية إلى علاقات جيدة نسبيا، نظرا للخشية الروسية من وقوع أى اشتباكات مع الولايات المتحدة فى الفترة الحالية، وهو ما يؤدى إلى خطر عالمى ولن يقتصر الأمر على الدولتين فقط.

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