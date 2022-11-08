العالم اليوم - الرئيس الإندونيسي يستقبل أمين عام منتدى أبوظبي للسلم

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 07:21 مساءً - استقبل الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو الشيخ المحفوظ بن بيه أمين عام منتدى أبوظبي للسلم، وعبدالله الظاهري الإمارات لدى الجمهورية الإندونيسية، يوم الاثنين، بالقصر الرئاسي في العاصمة جاكرتا.

ونقل أمين عام منتدى أبوظبي للسلم لرئيس إندونيسيا تحيات رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولجمهورية إندونيسيا الصديقة مزيدا من التطور والرقي والرخاء.

كما سلّم الأمين العام لمنتدى أبوظبي، الرئيس جوكو ويدودو جائزة منتدى السلم لعام 2022 (جائزة الحسن بن علي للسلم الدولية) التي منحها له المنتدى تقديرا لجهود فخامته في تعزيز ثقافة السلم والتعايش السعيد في إندونيسيا.

من جانبه، حمّل الرئيس الإندونيسي، أمين عام المنتدى تحيّاته إلى الشيخ محمد بن زايد، وخالص تمنياته لدولة الإمارات وشعبها بدوام الرفعة والتقدم، معربا عن تطلعه لتعزيز العلاقات بين إندونيسيا والإمارات، وتنسيق الجهود لإنجاح مجموعة العشرين من أجل السلام والازدهار في العالم.

وعبّر عن اعتزازه بنيله جائزة الإمام الحسن بن علي للسلم وعن امتنانه لدولة الإمارات ومنتدى أبوظبي للسلم، مؤكدا أن إندونيسيا ظلت على مدى التاريخ تثمن عاليا التسامح والتعايش السلمي بين الأديان والأعراق والثقافات المختلفة، وتعمل على إرساء دعائم السلم الإقليمي والدولي.

من جهته اعتبر الشيخ المحفوظ بن بيه أن منح هذه الجائزة لرئيس إندونيسيا جاء تقديرا لإسهامه الشخصي الفريد وإسهام إندونيسيا المشهود في نشر السلم الدولي والنجاح الكبير الذي حققه بلده العظيم في ترسيخ قيم التعايش السعيد في مجتمعه بمختلف أعراقه وأديانه، حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات.