العالم اليوم - الذهب يقفز فوق مستوى 1700 دولار مع تراجع العملة الأميركية

انتم الان تتابعون خبر الذهب يقفز فوق مستوى 1700 دولار مع تراجع العملة الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 07:21 مساءً - قفزت أسعار الذهب أكثر من اثنين بالمئة الثلاثاء لتستقر فوق مستوى 1700 دولار للأونصة المهم، مدعومة بتراجع الدولار وعائدات السندات وعمليات شراء فنية في حين تظل الأنظار مركزة على بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى 1712.20 للأونصة بحلول الساعة 1055 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1555 بتوقيت غرينتش) مسجلا أعلى مستوياته منذ السابع من أكتوبر. وزادت العقود الآجلة للذهب الأميركي اثنين بالمئة إلى 1714.60 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.5 بالمئة مقتربا من أدنى مستوياته في أسبوعين أمام العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وتراجعت عائدات السندات الأميركية أيضا.

ومن المنتظر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي يوم الخميس المقبل، ويتوقع اقتصاديون تراجع الأرقام الأساسية الشهرية والسنوية إلى 0.5 بالمئة و6.5 بالمئة على الترتيب.

واستفادت المعادن النفيسة الأخرى من ارتفاع الذهب حيث زادت الفضة 3.3 بالمئة إلى 21.47 دولار للأوقية مسجلة أعلى مستوياتها منذ أواخر يونيو.

وربح البلاتين 1.5 بالمئة ليصل إلى 993.96 دولار، وارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1915.64 دولار للأوقية.