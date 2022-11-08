الهند تؤكد استمرار شراء النفط الروسي

الهند تؤكد استمرار شراء النفط الروسيأكد وزير الخارجية الهندي سوبرمنيام شاينكار اليوم، مواصله بلاده شراء النفط الروسي لأنه مفيد لنيودلهي .

وأوضح شاينكار، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف من العاصمة موسكو أن الهند تبحث عن أفضل شروط مفيدة للمستهلك الهندي في السوق العالمية.

واعتبر شاينكار بحسب وكالة " سبوتنيك " أن ذلك من واجب حكومته في بلد يعتبر ثالث مستهلك للنفط على مستوى العالم.

وأشاد الوزير الهندي بالعلاقات القائمة بين بلاده وروسيا، مؤكدا رغبة نيودلهي في تعزيز التعاون مع موسكو في مختلف المجالات.

ولفت إلى أنه أجرى مباحثات مع نظيره الروسي تركزت على النزاع في أوكرانيا، مبينا أن الجانبين سيواصلان مناقشة هذه القضية في المستقبل.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الروسي أن بلاده والهند ستحققان قريبا الهدف برفع حجم التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار، لافتا إلى أن الرقم الحالي يبلغ نحو 17 مليار دولار.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن الوزرين سيناقشان أيضا، القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والوضع حول الاتفاق النووي الإيراني، والاستعدادات للرئاسة الهندية في منظمة شنغهاي للتعاون، فضلا عن الأوضاع في أفغانستان وسوريا وأوكرانيا.

يذكر أن الهند، مثلها في ذلك مثل الصين، رفضت الانضمام إلى العقوبات التي فرضها الغرب ضد روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا.