القاهرة الإخبارية.. عضو الحزب الديمقراطى: قد لا نحظى بالفوز بهذه الانتخابات

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب فى الفقرة الإخبارية عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك عوامل كثيرة فى السنتين الماضيتين من حكم الرئيس جو بايدن، وخاصة ما يتعلق بالتضخم والكساد، وهناك عوامل تؤثر بغض النظر عن هوية المرشح، سواء كان ديمقراطى أو غيره، ولا أظن أن الديمقراطيين سيفوزون بهذه الانتخابات.

وتابع عضو الحزب الديمقراطى الأمريكى"لا أريد أن أتحدث كديمقراطى، ولكن ما يهم الأمريكيون الآن هو الجريمة والهجرة، والديمقراطيون يركزون على قضايا مثل الإجهاض وهى موضوعات مهمة للشعب الأمريكى".

واستطرد: "هناك تهديدات من البعض توجه للديمقراطيين، وأعتقد أن هذه مسألة مقلقة ومعظم التهديد يأتى للعاملين فى مجال الانتخابات، ولا يبدو أن شيئا سيحدث على غرار ما حدث فى مبنى الكابيتول سيحدث مرة أخرى".