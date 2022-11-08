جدة - نرمين السيد - وبثت قناة "إكسترا لايف" كلمة الرئيس الأوكرانى عبر شاشتها وتتواصل أعمال قمة المناخ فى شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية. وانطلقت الأحد، فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ "COP27" فى مدينة شرم الشيخ المطلة على البحر الأحمر، بعد تسليم بريطانيا رئاسة الدورة السابعة والعشرين من قمة المناخ إلى مصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. كلمة الرئيس الأوكرانى زيلينسكى أمام قمة المناخ (بث مباشر) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.