مراسل القاهرة الإخبارية بواشنطن: انتخابات الكونجرس تجرى بشكل سلس حتى الآن

جدة - نرمين السيد - قال رامى جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى واشنطن، إنه يوجد موظفين داخل مراكز الاقتراع الخاصة بلجان انتخابات التجديد النصفى بالكونجرس الأمريكى من أجل الترجمة للغات مختلفة، حيث يوجد مترجم للغة العربية، والإسبانية وعدد من اللغات الأخرى، والعملية الانتخابية تجرى بشكل سلس حتى الآن.





وأضاف جبر، خلال تصريحات "عبر سكايب" مع الفقرة الإخبارية بالقناة، أن الأمريكيين العرب داخل الولايات المتحدة الأمريكية مثلهم مثل أى مواطن أمريكى ينقسمون بين الحزب الجمهورى والديموقراطى، حيث يوجد من يصوت جمهوريًا على الدوام، ومن يصوت ديموقراطيًا على الدوام، كما يوجد كتلة متأرجحة بين الطرفين. وتابع مراسل "القاهرة الإخبارية" أن التصويت للأمريكيين العرب يأتى حسب ما يرونه حسب مصالحهم، ولكن فى المناطق التى تزداد فيها أعداد العرب أن المرشحين يتجهون لمخاطبة هذه الفئة، فعلى الرغم أنهم ليسوا بالكتلة التصويتية الضخمة، ألا أنها كتلة يتم أخذها فى الاعتبار فى انتخابات التجديد النصفى فى الكونجرس الأمريكى.

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