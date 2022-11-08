موسكو: الاتهامات الموجهة لروسيا و"أوبك بلس" ليس لها أساس من الصحة

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، إن الاتهامات الموجهة لروسيا وتحالف "أوبك بلس" بأنه "يوجد تواطؤ" هى اتهامات ليس لها أى أساس من الصحة.





وذكرت زاخاروفا - وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية - أن الدول الأعضاء فى "أوبك+" تتصرف ببساطة نحو مصلحتها الشخصية حتى لا تصبح ضحية أخرى لما وصفته "النهج العدائى للغرب". وتساءلت المتحدثة: هل يتذكر أحد أن دول أوبك+ تم اتهامها مباشرة بالتواطؤ ومواجهة ضغوط من قبل روسيا؟.. وقالت: إنه" لا يوجد تواطؤ، إنهم يفهمون ببساطة أنهم إذا لم يتخذوا إجراءات مفيدة لهم كدول ومناطق، سينتهى بهم الأمر بأن يكونوا ضحية أخرى للموقف العدوانى للعالم الغربى تجاه بلدانهم وشعوبهم". وأشارت زاخاروفا إلى أن كلا من أمريكا اللاتينية ودول إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا لن تنسى ما حاولت الدول الكبرى الغربية فعله مرارا وتكرارا حتى فى السنوات الأخيرة، وشددت على أن هذا لا يتعلق فقط بنخب تلك الدول ولكن أيضا بمواطنيها العاديين.

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