العالم اليوم - زيلينسكي يدخل على خط انتخابات الكونغرس ويوجه رسالة للحزبين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 06:22 مساءً - دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي الأميركيين إلى "الحفاظ على وحدة ثابتة" إلى أن يتم "إرساء السلام مجددا" في أوكرانيا، في حين تجري انتخابات منتصف الولاية الحاسمة في الولايات المتحدة الثلاثاء والتي قد تؤثر نتائجها على دعم واشنطن لكييف.

وأعلن زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو من العاصمة كييف أثناء تلقيه "ميدالية الحرية" الأميركية "أطلب منكم الحفاظ على وحدة ثابتة كما هو الحال الآن (وهذا) إلى اليوم الذي سنسمع فيه كل الكلمات المهمة التي حلمنا بها، حتى نسمع أنه تم إرساء السلام أخيرا".

وعبر عن شكره لـ"الرئيس بايدن وكلا الحزبين في الكونغرس وكل مواطن أميركي" على الدعم المالي والعسكري والدبلوماسي الكبير لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير.

ماذا قدمت واشنطن لأوكرانيا؟

تعتبر واشنطن حليفا رئيسيا لكييف منذ 8 أشهر، وفرضت عقوبات شديدة على موسكو وجزء كبير من الاقتصاد الروسي وزودت الجيش الاوكراني بأنظمة مدفعية دقيقة من طراز هيمارس بين معدات عسكرية أخرى وحتى قدمت معلومات استخباراتية مهمة على الأرض.

منتصف مايو، صرف الكونغرس الأميركي 40 مليار دولار لدعم المجهود الحربي في أوكرانيا.

والثلاثاء، أعلن فولوديمير زيلينسكي أيضا أن حصوله على "ميدالية الحرية" من فيلادلفيا "لشرف عظيم"، لكنه أراد اهداء هذه الجائزة لـ "جميع نساء ورجال أوكرانيا" الذين "يظهرون لأعظم نظام استبدادي في العالم أن وحدها الهزيمة هي ما ستناله في أوكرانيا".

وخص بالذكر "الجنود الأبطال" و "المتطوعين" و "العاملين في قطاع الطاقة الذين يصلحون شبكة الكهرباء لتأمينها للسكان بعد أن أصابت صواريخ روسية وطائرات ايرانية بدون طيار محطات توليد الطاقة الكهربائية".

وأكد في الفيديو الذي دام 10 دقائق أن "الحرية هي الكلمة الرئيسية بالنسبة لنا التي توحد حقا جميع الأوكرانيين".