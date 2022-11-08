العالم اليوم - البحرين تعلن اكتشاف جديد للغاز الطبيعي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 06:22 مساءً - أعلنت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية الثلاثاء عن اكتشاف مخزونين جديدين للغاز الطبيعي في كل من طبقات الجوبة والجوف.

وذكر بيان رسمي، دون الكشف عن الاحتياطيات التقديرية، أن ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة نوجا القابضة، ذراع المملكة للاستثمار والتطوير في مجال الطاقة، أطلع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة على الاكتشاف.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة لوكالة رويترز الأسبوع الماضي إن من المرجح تحديد استراتيجية الطاقة في البحرين خلال الأشهر الستة المقبلة.

وكان اكتشاف الدولة الخليجية لحقل خليج البحرين في 2018، أكبر اكتشاف لها للنفط والغاز منذ عام 1932، وتشير التقديرات إلى أنه يحتوي على ما لا يقل عن 80 مليار برميل من النفط الصخري.

وقال ناصر بن حمد آل خليفة، إن "الاكتشافات الجديدة والنتائج الإيجابية الأخيرة وفرت لنا المعلومات القيمة اللازمة للمضي قدماا في إجراء المزيد من التقييمات المطلوبة للآبار بهدف الاستفادة من جميع إمكانات هذا المورد الواعد من الغاز الطبيعي".

ومن المقرر إجراء عمليات حفر إضافية خلال العامين 2023 و2024، سيتم فيها اختبار طبقتين هما "الطويل" و"السارة" الواقعتين أسفل مكمن "الجوف" للغاز، إلى جانب تجربة الحفر الأفقي في بئر "الجوبة" من أجل تحسين الإنتاجية، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.