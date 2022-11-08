العالم اليوم - ماذا سأل الأميركيون "غوغل" عن انتخابات الجديد النصفي؟

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 06:22 مساءً - الأميركيون، مثل غيرهم، يلجؤون إلى عملاق محركات البحث في الإنترنت "غوغل" من أجل طرح الأسئلة خاصة في الأحداث الكبيرة، كما هو الحال في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وفتحت محطات الاقتراح، صباح الثلاثاء، أبوابها أمام عشرات الملايين من الأميركيين الذين سيختارون كل أعضاء مجلس النواب الـ 435 وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، وحكام 36 ولاية من أصل 50.

وتكتسب هذه الانتخابات أهميتها في أنها تمثل استفتاءً على حكم الرئيس جو بايدن الذي وصل إلى البيت الأبيض في 20 يناير 2021، كما أنها تشكل رهانا لدى الرئيس السابق دونالد ترامب في العودة إلى المشهد السياسي تمهيدا لانتخابات الرئاسة عام 2024.

وجاءت هذه الانتخابات تتويجا لأسابيع من الحملات الدعائية التي قادها الحزبان الديمقراطي والجمهوري، وخلال هذه الأسابيع لجأ الأميركيون إلى طرح الأسئلة ليس على ممثلي الأحزاب فحسب، بل على محرك البحث "غوغل".

وكانت هناك أسئلة بسيطة طرحها الأميركيون من قبيل: كيف يمكنني أن أصوّت؟ لكن كانت هناك أسئلة أكثر تعقيدا.

جاءت نتائج تحليل لموقع "إكسيوس" الإخباري الأميركي كالتالي: