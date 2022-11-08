عضو الديمقراطى الأمريكى: الجمهوريون أقرب للفوز بالانتخابات بسبب فوضى حزبنا

وأضاف عضو الحزب الديمقراطى الأمريكى، إن الجمهوريين قد يدفعون باتجاه المفاوضات، مضيفًا ان التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية أمر حتمى، وأكد أن روسيا ستتدخل فى الانتخابات الأمريكية بالقدر الذى تستطيعه، كما تدخلت فى الانتخابات السابقة، وكما تتدخل فى الكثير من الانتخابات الأمريكية، على حد قوله.
وأضاف السياسى الأمريكى، فى حواره لـ"القاهرة الإخبارية"، أن كل طرف سيعمل لمصلحته، فالروس سيعملون لمصلحتهم، والبريطانيين والفرنسيين، والأمريكيين، وإذا كانت روسيا تمتلك فرصة للتأثير على بايدن والديمقراطيين، فإنها ستستغل هذه الفرصة بدون أن تورط نفسها فى الدخول فى أزمة دبلوماسية بالتأثير على الانتخابات الأمريكية.
وتابع، أنه وفقًا للمؤشرات الحالية، فإن الروس يفضلون جمهوريين، لأنهم يعتقدون بأن الجمهوريين لديهم مقاربات معهم، ونفس الحال بالنسبة للأوروبيين لأنهم انتقدوا الديمقراطيين فى قمتهم الأخيرة، وقالوا إن الديمقراطيين لديهم ازدواجية عجيبة، مدللاً على ذلك بأن الديقراطيين أعلنوا حرب العقوبات ضد روسيا، وفى الوقت ذاته يتخذون إجراءات تقود أمريكا إلى حرب تجارية مع الاتحاد الأوروبى.
وأكد عضو الحزب الديمقراطى الأمريكى أن الفوضى التى تسبب بها الديمقراطيون قد تجعل فرص الجمهوريين أفضل فى الفوز بانتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى.
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