بايدن يحث الأمريكيين على التصويت فى الانتخابات

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "أيها الناس، اليوم هو يومكم".

وفتحت مراكز التصويت أبوابها للمواطنين الأمريكيين فى انتخابات التجديد النصفى للكونجرس، اليوم الثلاثاء، فى بعض الولايات الأمريكية الواقعة على الساحل الشرقى، حيث يتنافس الديمقراطيون والجمهوريون.

وفى وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن انتخابات التجديد النصفى هى فرصة للدفاع عن الديمقراطية فى الولايات المتحدة.