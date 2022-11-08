الجيش اللبنانى ينفذ تدريبا يحاكى التعامل مع هجوم إرهابى على أحد البنوك

جدة - نرمين السيد - وأوضح الجيش اللبنانى - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن وحدات من الجيش فى منطقة جونيه بمحافظة جبل لبنان "شمال العاصمة بيروت" نفذت تدريبا يحاكى التعامل مع حدث أمنى داخل أحد المصارف وضبط الفاعلين، مشيرا إلى أن هذا التمرين يندرج فى إطار التدريب حول مفهوم العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب "SOFEX2022" والذى ينفذ بالاشتراك مع فرق تدريب أمريكية وبريطانية.

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