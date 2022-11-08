رئيس لاتفيا: لدينا اقتصاد وقدرات ضخمة فى مجال تحول الطاقة

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس لاتفيا، إجيلس ليفيتس، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لديها اقتصاد كبير، وقدرات ضخمة فى مجال تحول الطاقة، وهو أحد المميزات فى التحول السريع إلى اقتصاد أكبر فى المستقبل، لافتا إلى أن هدفهم الاستثمار فى الطاقة الجديدة والنظيفة لخفض الانبعاثات.





وقال ليفيتس، فى كلمة خلال فعاليات المائدة المستديرة بعنوان "الاستثمار فى مستقبل الطاقة: الهيدروجين الاخضر" على هامش مؤتمر المناخ بمشاركة الرئيس السيسى: "إن هناك تحولا كبيرا فى اتجاه الطاقة النظيفة، بما فى ذلك استخدام الهيدروجين الأخضر"، لافتا إلى أن صناعة الهيدروجين تتكون من عدة خطوات، الأولى هى بناء القدرات الكافية لإنتاج الطاقة الجديدة، والثانية إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومصادر الطاقة الجديدة، وثالثا إنتاج التكنولوجيا وإمكانية إنتاج الهيدروجين بكفاءة وجودة.

وأشار إلى أنه يتفق تماما مع رئيس وزراء بلجيكا، الذى أكد أن أوروبا تعتبر اقتصاديات مفتوحة، يمكن من خلالها بناء شبكات بين أوروبا وإفريقيا ومصر وتشاد وعدد من الدول الأخرى، لأن لديها القابلية لبناء مصادر الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية، ليكون هذا مصدرا آخر لسلاسل الإمداد بالطاقة.

وأضاف أن هناك بعض الخطوات الجادة فى لاتفيا، لمشاركة مصادر الطاقة والممارسات ذات الصلة، وهى تستثمر الآن بشكل هائل فى الطاقة الجديدة، كما أن هناك مشروعا كبيرا بين إستونيا ولاتفيا بشأن استغلال طاقة الرياح لإنتاج الطاقة على الحدود بين البلدين، ويمكن من خلال تلك المصادر وضع الهيدروجين الأخضر فى الخطط المستقبلية.