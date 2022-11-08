العالم اليوم - تم اختيارها كأول قرية مصرية مستدامة.. ما قصة "بلاط الداخلة"؟

انتم الان تتابعون خبر تم اختيارها كأول قرية مصرية مستدامة.. ما قصة "بلاط الداخلة"؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 04:21 مساءً - قبيل عامين تقريباً، كان محمد الدمرداش يفكر كثيراً في تحويل مركز بلاط الداخلة التابع لمحافظة الوادي الجديد -أكبر محافظات مصر من حيث المساحة والثالثة إفريقيا-، لتكون أول قرية مصرية زراعية مستدامة صديقة للبيئة، والأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

عمل الشاب المصري خلال تلك الفترة، على تقديم خدماته لإفادة أكثر من 2200 فدان، بتمويل من البنك الزراعي المصري، لتنجح القرية في إنتاج وإدارة قرابة 15 مليون متر مكعب من المياه سنوياً بغرض الري.

حصل المشروع مؤخراً على مركز الثاني على مستوى مصر، ضمن أفضل 18 مشروعاً في المؤتمر الوطني للمشروعات الخضراء الذكية، في فئة المشروعات المتوسطة، بعد منافسة 6281 مشروع متقدم، ليقع الاختيار عليه للمشاركة في مؤتمر المناخ Cop27 المنعقد حالياً في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

يحكي "الدمرداش" لموقع "دوت الخليج" كواليس اختياره واحد من أهم المشاريع المصرية الحديثة قائلاً: "كان الأمر في البداية صعباً، ولكننا كنا نؤمن بأن العمل الجاد سيوصلنا إلى القمة، عملنا كثيراً ولم نقف أبداً، وآمنا بما نقدمه على مدار كل تلك السنوات. فخورين باختيارنا وتمثيلنا لمصر في أهم محفل عالمي للمناخ والبيئة، مع مجموعة من المشروعات المميزة".

وتابع: "نسعى دائما للتوسع في تطوير وتعميم هذه النوعية من المرافق الذكية والمستدامة وبناء الشراكات الاستراتيجية اللازمة، بهدف تغيير مفهوم الزراعة في مصر إلى الزراعة الذكية والحديثة الخالية من الانبعاثات الكربونية وبأقل بصمة مائية وأقل تكلفة تشغيلية".

ما هو مشروع "القرية الزراعية المستدامة"؟

• يقوم على استخدام أحدث وسائل التحلية والضخ والري الحديث والذكي المرتبط بمحطة مركزية للطاقة الشمسية بنظام الشبكات الذكية والدقيقة، وشبكة نقل وتوزيع حديثة من الكبلات المعززة بأحدث نظم إدارة المرافق الذكية.

• ينتج ما يزيد على 125 غيغاوات /ساعة من الطاقة النظيفة، ويقلل الانبعاثات ما لا يقل عن 70000 طن من ثاني أكسيد الكربون.

• يعمل وفق آليات التحكم عن بعد، المرتبطة بمحطات الأرصاد، وبنظام متكامل يعمل باستخدام تكنولوجيا الأشياء (IOT).

• حصل في وقت سابق على جائزة المشروع السفير كأفضل مشروع ذكي ومستدام على مستوى محافظة الوادي الجديد.

• تعتبر شركة إنجازات هي أول مطور ومنفذ ومشغل لمرفقي الطاقة والمياه الذكية المتكاملة والمستدامة والمعززة بتكنولوجيا المالية BNPL لأول مرة في العالم.

• 15 مليون متر مكعب من المياه تُنتج وتدار سنوياً من وراء المشروع.

• يختص بدعم صغار المزارعين، ومواجهة معضلة "المياه - الغذاء - الطاقة".

سدّ فجوة الغذاء

ويقول "الدمرداش": "ما نقوم به سيعود بالنفع على المزارعين المحليين، وتعزيز قدراتهم على مواجهة تحديات المناخ بتحسين عوائدهم على الاستثمار الزراعي، وتمكينهم وتحفيزهم على الإنتاج، لسدّ فجوة الغذاء من السلع الاستراتيجية كالقمح والذرة".

وأضاف "عملنا على تطبيق أحدث النظم التكنولوجية لإنتاج وإدارة المياه لتقليل تكلفتها واستهلاكها بنسبة تزيد على 75%، لمواكبة الخطة القومية لترشيد المياه والذي تُمثل حصة الزراعة فيها ما يزيد على الـ80% من حجم الاستهلاك لهذا المورد الهام" حسب حديث العضو المنتدب والشريك المؤسس لشركة إنجازات.

ونوّه: "سيتم الإعلان في مؤتمر المناخ الجاري انعقاده عن تدشين الجيل الثاني من مشروعنا SAVE 2 بمنطقة المغرة بمحافظة مرسى مطروح، ستبدأ الإنشاءات فيه في الربع الأول من العام القادم بأكبر محطة في أفريقيا والشرق الأوسط لتحلية مياه الآبار المالحة بغرض الزراعة".

واستطرد "الدمرداش" في حديثه لموقع "دوت الخليج": "المشروع الجديد سيتم فيه استخدام تكنولوجيا الشبكات الدقيقة وأحدث نظم الري الحديث والذكي، ونظم تخزين الطاقة المعززة بنظم الإدارة الذكية، وبمعالجة بيئية آمنة بنسبة 100% باستثمارات مصرية أوروبية من السويد والنرويج وفرنسا، لأول مرة في القطاع على أرض مصر".