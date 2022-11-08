بدء الاقتراع فى انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى

جدة - نرمين السيد - ويتوجه ملايين الناخبين الأمريكيين إلى مراكز الاقتراع، اليوم الثلاثاء، للادلاء بأصواتهم فى انتخابات التجديد النصفى للكونجرس عبر انتخاب مجلس النواب بالكامل، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، فضلاً عن انتخاب 36 من حكام الولايات.

ووفقًا للتقارير الأمريكية، ستحدد نتائج الاقتراع الحالى معالم العامين المتبقيين من ولاية الرئيس الأمريكى جو بايدن، إذ يسعى الديمقراطيون إلى الاحتفاظ بالسيطرة على مجلسى النواب والشيوخ، بينما يراهن الجمهوريون على تصويت عقابى ضد بايدن على خلفية الوضع الاقتصادى.