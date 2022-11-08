جدة - نرمين السيد - ويتوجه ملايين الناخبين الأمريكيين إلى مراكز الاقتراع، اليوم الثلاثاء، للادلاء بأصواتهم فى انتخابات التجديد النصفى للكونجرس عبر انتخاب مجلس النواب بالكامل، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، فضلاً عن انتخاب 36 من حكام الولايات.
ووفقًا للتقارير الأمريكية، ستحدد نتائج الاقتراع الحالى معالم العامين المتبقيين من ولاية الرئيس الأمريكى جو بايدن، إذ يسعى الديمقراطيون إلى الاحتفاظ بالسيطرة على مجلسى النواب والشيوخ، بينما يراهن الجمهوريون على تصويت عقابى ضد بايدن على خلفية الوضع الاقتصادى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء الاقتراع فى انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.