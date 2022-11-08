الرئيس السريلانكى يجتمع مع مبعوثة كوريا الجنوبية على هامش «COP-27»

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس السريلانكى رانيل ويكرمسينج مع المبعوثة الرئاسية الخاصة للمناخ والبيئة ورئيسة الوفد الكورى الجنوبى نا كيونج وون، على هامش الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "Cop27" فى شرم الشيخ.





وأعربت نا كيونج وون عن تقديرها للجهود التى تبذلها سريلانكا لمواجهة تحديات تغير المناخ، وأشادت أيضا بالتدابير التى اتخذتها سريلانكا لتقليل انبعاثات الكربون، رغم أن الدولة لديها بالفعل معدل انبعاثات منخفض للكربون. وشدد ويكرمسينج على أن بناء القدرات أمر حيوى لنجاح الجهود فى قطاع المناخ، بحسب موقع "نيوز فيرست" الإخبارى السريلانكى. وقال إنه يرغب من هذا المنظور فى إنشاء جامعة دولية لتغير المناخ فى سريلانكا، لتصبح مؤسسة متعددة الأطراف تعزز قدرات المواطنين فى هذا المجال. كما أشار الرئيس السريلانكى إلى أنه أجرى بالفعل مناقشة مع أمانة الكومنولث وبنك التنمية الآسيوى فى هذا الصدد، وأنه يتطلع إلى تلقى دعم وتأييد المجتمع الدولى.

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