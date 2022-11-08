بريطانيا: روسيا بدأت بناء هياكل دفاعية فى ماريوبول

جدة - نرمين السيد - فى تغريدة عبر حسابها الرسمى على "تويتر"، قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن روسيا بدأت فى بناء هياكل دفاعية حول مدينة ماريوبول فى جنوب شرق أوكرانيا، لافتة إلى أن هناك مصنعين ينتجان هياكل خرسانية لهذا الغرض.
وأوضحت الدفاع البريطانية، أن تحصين روسيا لخطوطها بالمناطق الخاضعة لسيطرتها فى أوكرانيا يشير إلى سعيها لإعداد دفاعات عميقة خلف خط المواجهة الحالى، مرجحة أن هدف روسيا من ذلك هو "منع أى تقدمات أوكرانية سريعة فى حالة حدوث اختراقات".
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