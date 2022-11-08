العالم اليوم - صندوق عُمان السيادي يدرس الاستثمار في محطة رياح بمصر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 02:19 مساءً - وقع جهاز الاستثمار العماني (الصندوق السيادي)، مذكرة تفاهم مع شركة أكوا باور السعودية لدراسة إمكانية الاستثمار بنسبة تصل إلى 10 بالمئة في مشروع محطة رياح السويس في مصر.

وكانت "أكوا باور" وقعت مذكرة تفاهم في الأول من نوفمبر مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية والشركة المصرية لنقل الكهرباء لتنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في مصر بقدرة 10 غيغاوات.

وجاء توقيع الاتفاقية عقب اجتماع لوزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان مع نظيره المصري وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر على هامش زيارته للرياض.

تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 1.5 مليار دولار، ويعتبر أكبر محطة رياح متعاقد عليها في الشرق الأوسط، والتي ستخفض 2.4 مليون طن سنويا من الانبعاثات الكربونية، بحسب ما قاله جهاز الاستثمار العماني في تغريدة على تويتر.

وكانت الإمارات ومصر أعلنتا في وقت سابق الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية لإنشاء أحد أضخم مشاريع طاقة الرياح حول العالم في مصر بقدرة 10 غيغاوات.